O apresentador Marcos Batista dos Santos, conhecido como Anão Marquinhos, divulgou sua saída da Record em suas redes sociais na noite dessa segunda-feira (17). O humorista foi figura relevante como assistente de palco de Geraldo Luís no Balanço Geral, e também, na atração de entretenimento Domingo Show. Agora, o repórter anuncia novos rumos.





"Comunicado... Como tudo na vida é feito de fases e ciclos! Hoje se encerra mais um ciclo em minha vida, hoje deixo a Record para um novo tempo! Aqui vivi muitas experiências, serei eternamente grato a todos!", afirmou ele junto à Record, que emitiu um comunicado para confirmar novas demissões.

Nos comentários, fãs e amigos deixaram mensagens de apoio para Marquinhos: "Rumo ao novo!! O fim de todas as coisas é melhor do que o começo!!", afirmou uma seguidora. "Amigo, muito sucesso na sua caminhada e em todas as novas oportunidades", desejou outro. "Muito sucesso nessa nova fase e que Deus continue abençoando a sua vida", disse uma terceira.





Teve quem cogitasse que Marquinhos iria trabalhar com Geraldo Luís, que também foi demitido no fim de maio . Em seus Stories, o apresentador afirmou que não tem nada planejado na TV.

"Muitas pessoas estão falando: 'Ah, Marquinhos saiu da emissora, agora vai trabalhar com outra pessoa'. Gente, não vou trabalhar com ninguém. No momento, tô quietinho, de boa, focado nos meus projetos aqui na internet, outros projetos futuros, só eu. Também ajudando a minha esposa nos projetos dela. Até o momento tá tudo certo, quem quiser me procurar pra trabalhar, só procurar", afirmou.

As demissões da Record começaram nessa segunda-feira (17) para tentar equacionar suas contas após um prejuízo de R$ 500 milhões em sua operação de 2022, segundo balanço divulgado pela empresa no mês de maio. Nomes como Patrícia Costa e Eduardo Marini também foram desligados.

*Texto de Lívia Carvalho

