Reprodução/Record A jornalista foi demitida da emissora

Dona de uma biografia irretocável, Janine Borba acaba de entrar na lista de demissões da Record e foi dispensada nesta quarta-feira (19). Ela estava na emissora há 19 anos e apresentou os principais telejornais da casa.





A Record está atravessando essa crise e tem demitido diversos profissionais. A situação na emissora é de muita tristeza com a saída de inúmeros funcionários, mas as demissões estão previstas para acabar somente na sexta-feira.



Janine é formada em Jornalismo pela Faculdades Integradas Alcântara Machado e esteou em 1989 no rádio, trabalhando na Rádio Bandeirantes, CBN e Rádio Globo. Sua jornada na televisão começou em 1995, como repórter do Jornal da Band, do qual se tornou âncora quatro anos depois, ao lado de Marcos Hummel.

Na Record, a jornalista foi contratada em 2004 para apresentar o Tudo a Ver, ao lado de Paulo Henrique Amorim. Entretanto, Janine pediu para sair do projeto, sendo remanejada para o Fala Brasil, trabalhando novamente ao lado de Marcos Hummel.

Em 2005, comandou o Jornal 24 Horas e um ano depois o Domingo Espetacular, mais uma vez com Paulo Henrique Amorim, onde permaneceu por doze anos. Até então a jornalista estava no Jornal da Record, mas foi desligada da emissora nesta quarta-feira.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko