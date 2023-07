Reprodução/Kelly Queiroz O jornalista ocupou um novo cargo na emissora

Após a saída de Leandro Cipoloni da CNN Brasil, a vaga de vice-presidente de Jornalismo já tem um novo ocupante: Virgilio Abranches. Ele reuniu as equipes de São Paulo e Brasília na tarde desta quarta-feira (19) para uma conversa geral, e prometeu promover uma gestão "portas abertas", onde os funcionários serão ouvidos individualmente com suas necessidades e sugestões de melhorias para o crescimento do canal.

"Quero ouvir, quero entender. Vou olhar para o time como grupo, como pessoas e sobretudo como indivíduos", disse o executivo durante a reunião, ocasião em que aproveitou para contar um pouco de sua trajetória profissional e também para agradecer Cipoloni pela dedicação à empresa nos últimos anos.

Os funcionários quiseram saber se ele ocuparia o posto de maneira interina, e Virgilio foi firme ao dizer que não chegou para "esquentar a cadeira", e tampouco está pensando no tempo de duração de sua gestão, mas que enquanto estiver no cargo irá trabalhar com toda a equipe para fazer com que a CNN volte a crescer, dando prioridade às demandas mais urgentes.

A reunião teve um espaço para perguntas e respostas de todos os funcionários, e contou também com a participação de alguns dos principais nomes do atual time, como Elisa Veeck e Basilia Rodrigues. Em seu encerramento, ele prometeu: "Nós vamos fazer esse negócio acontecer. Essa é a minha proposta e meu desejo".

Virgilio está na CNN desde antes de sua estreia oficial no Brasil. Ele foi um dos executivos que ajudaram a implantar a marca no país, e está na empresa desde fevereiro de 2019. Antes, ele trabalhou por quase 15 anos na Record, onde dirigiu programas de entretenimento e também atuou como gerente de Jornalismo e chefe de Redação.



Dança das cadeiras

Na última terça-feira (18), Leandro Cipoloni deixou o canal de notícias. Ele era um dos profissionais da confiança de Douglas Tavolaro, ex-sócio e primeiro CEO da CNN, e ajudou o jornalista a fundar a empresa e trazer a marca para o Brasil.

No comunicado divulgado pela CNN Brasil, a empresa frisou que a ruptura de contrato foi feita de maneira amigável. "A CNN Brasil e Leandro Cipoloni, vice-presidente de Jornalismo, informam o encerramento de seu contrato, de maneira amigável, a pedido do jornalista", informaram.

Ainda assim, sua demissão foi uma surpresa para todos da empresa, que não esperavam sua saída, ainda mais sendo um dos pilares da CNN e um profissional de confiança dos donos.

Outro fator importante para sua demissão seria a dificuldade de aumentar os índices de audiência e a saída repentina de Daniela Lima, que recebeu uma proposta da GloboNews e não pensou duas vezes em se mandar para a concorrência.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko