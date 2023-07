Bloomberg/Michael Nagle Queda das ações antes da abertura é a maior intradiária desde dezembro





A Netflix se dirige para a maior queda do ano após anunciar projeções menores do que o aguardado por Wall Street para o terceiro trimestre. As ações do streaming recuavam cerca de 7% antes da abertura dos mercados em Nova York após balanço trimestral, os executivos da empresa pediram paciência em teleconferência com a analista do Bank of America, Jessica Reif Ehrlich.

"Serão necessários vários trimestres para que se percebam os benefícios financeiros do compartilhamento pago", declarou o codiretor executivo Greg Peters nessa quarta (19).





Isso porque os números revelados nessa quarta-feira (19) apontam que o plano de reprimir o compartilhamento de senhas e sua nova estratégia publicitária ainda não geraram o crescimento de vendas previsto pelos analistas.

De acordo com a Bloomberg, as ações da empresa caíram cerca de 7% nesta quinta-feira (20) nas negociações antes da abertura dos mercados em Nova York, depois de fecharem em US$ 477,59. Essa seria a maior queda intradiária desde dezembro. Os papéis da Netflix subiam 62% este ano devido ao otimismo em torno das novas iniciativas do streaming.

Embora a plataforma tenha aumentado sua base de assinantes em 8%, as vendas subiram apenas 2,7%, para US$ 8,19 bilhões, um pouco abaixo das projeções dos analistas. O que se justifica às taxas de câmbio e aos cortes de preços em alguns mercados.

A Netflix também gerou menos receita por cliente no último trimestre. A empresa espera vendas de US$ 8,52 bilhões no terceiro trimestre, em comparação com a média de US$ 8,67 bilhões das estimativas de Wall Street.

Os resultados foram bons, "mas não o suficiente para fazer as ações subirem, dado o movimento dos últimos três meses", declarou o analista da LightShed Partners, Rich Greenfield.

Restrição ao compartilhamento de senhas gerou resultado positivo

As menores vendas ofuscaram um trimestre sólido na maioria dos outros indicadores. A Netflix teve uma entrada de 5,89 milhões de clientes no período, mais do que o dobro das estimativas de Wall Street, e encerrou o trimestre com 238,4 milhões de membros.

De acordo com a Company Reports, os resultados marcaram o melhor segundo trimestre da empresa desde o auge da pandemia, há três anos, e superaram em muito as previsões de Wall Street de 2,07 milhões de novos assinantes. A administração espera um crescimento semelhante neste período.

A empresa atribuiu grande parte do crescimento à sua repressão ao compartilhamento de senhas . Em maio, a líder em streaming começou a cobrar de pessoas em mais de 100 países caso compartilhassem suas senhas, plano fundamental para acelerar o crescimento após um 2022 lento.

Embora a empresa tenha previsto que veria um aumento nos cancelamentos com a nova medida, o que, de fato, aconteceu no primeiro semestre de 2022 , as novas inscrições já estão excedendo os cancelamentos. A Netflix disse que o crescimento das vendas se acelerará nos próximos meses, com um crescimento projetado para o terceiro trimestre de 7,5%.

Apesar dos analistas se preocuparem com as perdas, a Netflix permanece na liderança dos streamings. O lucro do segundo trimestre, de US$ 3,29 por ação, superou a estimativa média dos analistas de US$ 2,85 por ação, de acordo com uma pesquisa da Bloomberg.

A Netflix elevou sua previsão de fluxo de caixa livre em 2023 para US$ 5 bilhões, de cerca de US$ 3,5 bilhões anteriormente - resultado de uma greve de escritores e atores, que interrompeu a produção e cortou gastos.

Apesar disso, o fluxo de caixa livre sofrerá um impacto no próximo ano, quando as produções voltarem a funcionar.

