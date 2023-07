Divulgação/Netflix Adaptação live-action de ‘He-Man e os Mestres do Universo’ é cancelada pela Netflix













Mestres do Universo, filme de ação live-action baseado em He-Man e uma série de outros brinquedos populares da Mattel, está oficialmente cancelado da Netflix. De acordo com a reportagem da Variety, a plataforma suspendeu a pré-produção do longa, que já havia escalado Kyle Allen (Amor, Sublime Amor) para viver o protagonista da edição.





Fontes revelaram à publicação que o streaming já havia gasto cerca de US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 150 milhões de reais) com os custos do desenvolvimento, mas há versões que afirmam que os gastos totais chegam ao dobro desse valor.

Na última atualização, o orçamento do filme dirigido pelos irmãos Aaron e Adam Nee (Cidade Perdida) ultrapassava US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão de reais), com as filmagens programadas para fevereiro. No entanto, uma queda nas ações da Netflix teria feito a plataforma voltar atrás. A empresa líder do streaming perdeu cerca de US$ 50 bilhões (R$ 250 milhões de reais) no ano passado.

Uma fonte ainda disse que a equipe do filme tentou negociar com a Netflix a possibilidade de gravar uma sequência para compensar os custos altos da produção. Mas o streaming recusou a proposta.

A adaptação de Mestres do Universo enfrenta uma verdadeira jornada para sair do papel. O filme já passou pelas mãos dos estúdios da Warner Bros. e da Sony Pictures, antes de chegar a Netflix -- que teria comprado os direitos do filme por US$ 30 milhões para competir com a Disney no streaming.

Em 2019, o estúdio chegou a anunciar o ator Noah Centineo (Adão Negro) como protagonista para assumir He-Man. Mas com o tempo, a produção parecia não andar para frente o ator revelou que desistiu do projeto em entrevista ao The Tonight Show em 2021.

Com a desistência da Netflix, a Mattel tenta negociar com outro estúdio. Segundo a Variety a Universal Pictures já foi abordada, mas rejeitou o projeto.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho