Divulgação A plataforma de streaming perdeu parte de sua audiência

Em busca de novas estratégias para impedir o compartilhamento de senhas da plataforma de streaming Netflix, a empresa não agradou muito seus consumidores. Com isso, encolheu no primeiro semestre e registrou uma queda drástica em sua audiência, mas ainda assim continua muito acima dos concorrentes.



As mudanças fizeram com que o público fugisse das mudanças anunciadas e optassem por assinar outras plataformas de streaming. Assim, o resultado foi um grande impacto na diminuição de assinaturas ou até a permanência delas.

De acordo com dados do Kantar Ibope, divulgados pelo site NaTelinha, a Netflix perdeu 17% de audiência entre janeiro de junho de 2023. O levantamento indicou que o primeiro mês do ano apresentou uma média de 4,9% de share, enquanto em junho somente 4,1%.

Desde o mês de fevereiro a empresa vem apresentando uma audiência mais baixa, mas em junho atingiu seu pior patamar em termos de Ibope. Segundo o Katar, os dados indicam que, a cada 100 dispositivos ligados no Brasil, apenas 4,1% estão assistindo algum título do catálogo.

Já na concorrência, os números parecem ainda menores. A Globoplay, apresentou apenas 0,8%, sendo cinco vezes menor que a da Netflix. Já o Prime Video e a HBO Max encontram-se ainda mais distantes, com 0,6% e 0,3% de participação respectivamente.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko