Reprodução/Instagram Victória Strada e Marcella Rica anunciam fim do noivado





Vitória Strada voltou a aparecer nas redes sociais após ter anunciado o término de noivado com a atriz Marcella Rica. Na noite deste sábado (15), a artista posou para uma foto no espelho em que aparece com um cropped branco, calça estampada e chinelos rosas. Ela fez piada com o meme do reage e bota um cropped: "Reagindo (risos)", legendou ela, nos Stories.















Reprodução Vitória Strada em registro no Instagram

Marcella e Vitória ficaram juntas de março de 2019 até o julho deste ano. Em 2021, a loira pediu a atriz em casamento durante um viagem de Ano Novo na Bahia. No entanto, nas última semanas, pipocaram notícias de que o relacionamento da duas havia esfriado.

Em conjunto, elas decidiram anunciar o término pelo Instagram. "Seguimos sendo amigas. Por isso, não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos. Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos", disse a parte da nota do ex-casal.

De acordo com a revista Quem, tanto Vitória como Marcela também já foram vistas em eventos públicos depois do término.

A atriz da Globo marcou presença com amiga no Festival Alma, que aconteceu no Rio Centro, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, neste sábado (15). Já a DJ esteve no festival de Inverno, na Marina da Glória.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim