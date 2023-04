Reprodução|Instagram Atriz evita falar de futuros planos com Marcella Rica





Após pedir a atriz e cantora Marcella Rica em casamento em uma festa no final do ano, parece que Vitória Strada decidiu recalcular a rota. A funcionária da Globo esteve no lançamento do reality Caravana das Drags, apresentado por Xuxa no Prime Video, e evitou falar a cerimônia com sua noiva e também refutou a ideia de se tornar mãe.

As duas estão juntas desde 2019, quando assumiram a relação publicamente. Há dois anos, Marcella fez o primeiro pedido de casamento. Já em dezembro de 2022, foi a vez de Vitória pedir Marcella em casamento, e desde então os fãs das atrizes pedem por novas atualizações.

Em uma rápida conversa com a imprensa na noite de ontem, ela disse que está dando tempo ao tempo. "Sempre fui assim com tudo. As coisas acontecem no tempo certo que tem que acontecer", afirmou.

Vitória reforçou que sua noiva Marcella também está focada em sua carreira artística, e que ambas aguardam o momento certo para dar os próximos passos, mas que seguem sem planos de cerimônia ou filhos.

"Por enquanto estamos sem planos de cerimônia, e planos de filhos está mais longe ainda. Estou muito focada no trabalho e sou muito nova, quero conquistar uma estabilidade, poder estar mais perto dos meus pais, focar nas coisas que eu quero na minha carreira, me abrir para oportunidades", declarou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.