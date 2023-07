Reprodução/Instagram - 08/04/2022 Alice Wegmann em foto publicada nas redes sociais





Protagonista de Justiça 2, Alice Wegmann revelou neste sábado (15) que foi vítima de abuso sexual. A atriz fez um depoimento comovente nas redes sociais sobre sua personagem na série da Globoplay, que também enfrenta o trauma, e contou aos seus seguidores que passou por uma situação semelhante. "Carolina me trouxe desafios e enfrentamentos muito íntimos", afirmou.





No folhetim escrito por Manuela Dias, Carolina é a personagem principal onde sofre abuso sexual do tio Jayme (Murilo Benício) no decorrer da adolescência. As gravações da segunda temporada da série acabaram neste sábado e Alice resolveu de despedir publicamamente do papel.

"Me despedir das personagens é sempre mais difícil do que entrar nelas. Talvez porque dentro eu esteja desde sempre, ou elas dentro de mim. O adeus é sempre um luto. É como se uma amiga próxima morresse, ou como se a gente tivesse que aniquilar uma parte de si mesma, o que também é bem difícil", começou.

Mas, dessa vez, Alice revelou que Carolina lhe trouxe desafios pessoais . "A história dela cruza com a minha e com a de milhares de meninas e mulheres do nosso país. A maioria esmagadora de nós já sofreu abusos, dentre eles estupros, assédios e outros tipos de violência. Eu já sofri", contou.

A atriz também confessou, mesmo com o teor difícil, a série é uma forma de denunciar a incidência de abusos de meninas e adolescentes. "Não teve um dia que eu chegasse desanimada ou triste, porque contar essa história que a Manuela Dias botou no papel é contar a história de um Brasil real, que existe, e que a gente mesmo escreve", escreveu.

"Dar vida a Carolina foi como dar também um tanto mais de vida a mim mesma… Essa série é pra mim uma denúncia. E pra lembrar que a vida não pode e não deve se resumir a um acontecimento, a um trauma, e que o horizonte é logo ali. Que Justiça 2 chegue no coração de vocês pra questionar, transformar, e mudar o

curso da história", finalizou a atriz.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.