Reprodução/Globo/Twitter - 29.05.2023 Ana Paula Arósio em 'Ciranda de Pedra' e em comercial na TV





Aniversariante deste domingo (16), Ana Paula Arósio completa 48 anos no qual há 14 vive reclusa com o marido. A ex-atriz da Globo tornou-se famosa no final dos anos 1990 quando protagonizou diversas novelas da emissora. No entanto, tudo mudou em 2011, quando ela optou por desistir de trabalhar em Insensato Coração.





Modelo desde a adolescência, Ana tornou-se conhecida pelo público quando interpretou Amanda na segunda versão de Éramos Seis (1994), exibida no SBT. Ela, então, esteve em mais duas novelas do canal: Razão de Viver (1996) e Os Ossos do Barão (1997), antes de migrar para a Globo.

Foi lá, em 1998, em que Ana foi protagonista da série Hilda Furacão. No ano seguinte, a atriz esteve no seu maior sucesso como atriz, a novela Terra Nostra.

Desde então, ela participou de outros trabalhos na emissora como: Os Maias (2001), Brava Gente (2001), Os Normais (2001), Esperança (2002), Celebridade (2003), Um Só Coração (2004), Mad Maria (2005), Páginas da Vida (2006), Ciranda de Pedra (2008) e Na Forma da Lei (2010).

Mas, antes de dar adeus à televisão de vez, Ana Paula foi escalada para protagonizar Insensato Coração. No entanto, ela não compareceu às gravações. Na época, Gilberto Braga havia se mostrado insastifeito pela conduta da artista.

"Esse é um assunto que não me agrada. Ela [Ana Paula Arósio] foi antiprofissional. O que posso dizer é que estou muito feliz com a escalação da Paolla", revelou ele, em entrevista a revista Isto É Gente.

Vida no campo

Após o impasse com Gilberto, Ana Paula optou por viver com o marido Henrique Plombon Pinheiro em um sítio no interior de São Paulo. Desde então, ela se dedica a criação de cavalos e é produtora rural do cultivo de cana-de-açúcar.

As últimas notícias acerca do paradeiro da atriz mostram que ela vive atualmente com o companheiro na zona rural de Swindon, na Inglaterra.

Reprodução/Youtube e Instagram Ana Paula Arósio





Rápido retorno à TV

Mas, durante esse tempo de reclusão , a atriz topou apareceu em um comercial publicitário. Isso aconteceu em dezembro de 2020 em uma ação do banco Santander. Pelo trabalho, especula-se que ela recebeu R$ 8 milhões.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.