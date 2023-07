Reprodução João Guilherme durante viagem na Espanha





Prestes a estrear na Globo como ator, João Guilherme simplesmente deu o cano na emissora na manhã deste sábado (15). Ele, que é um dos protagonistas de Vicky e a Musa, série musical assinada por Rosane Svartman que estreia na próxima quarta-feira (19) no Globoplay, deixou de comparecer no evento para seguir curtindo dias de farra e bebedeira na Espanha.





A falta de comprometimento do jovem ator foi o comentário entre os jornalistas que acordaram cedo em pleno sábado para acompanhar o lançamento da produção. Nicolas Prattes e Malu Rodrigues, que também têm papéis de destaque na série, deixaram seus compromissos pessoais de lado para respeitar a agenda de trabalho. Além disso, foram pontuais e estavam lá com o restante do elenco, às 9h.

Até mesmo a autora, Rosane Svartman, que está correndo contra o tempo para escrever os últimos capítulos da excelente Vai Na Fé, conseguiu se programar e compareceu à estreia de seu novo projeto. A ausência de João Guilherme, por mais que tenha sido justificada à Globo, não pegou bem.

Enquanto o elenco de Vicky e a Musa está trabalhando em pleno fim de semana, acompanhando a exibição do primeiro episódio e atendendo a imprensa no Kinoplex Leblon Globoplay, no Rio de Janeiro, o ex-namorado de Larissa Manoela está na Espanha, compartilhando momentos maravilhosos de sua viagem, com direito a passeios de barco e muitos drinques.

João Guilherme tem 21 anos e começou sua carreira nas novelas infantos-juvenis do SBT, como Cúmplices de um Resgate e As Aventuras de Poliana. Recentemente, o ator também esteve no elenco de De volta aos 15, série da Netflix. Já Vicky e a Musa é o primeiro trabalho com o artista na Globo.

Vicky e a Musa

A música e a dança são o fio condutor dessa série, que começa a partir da amizade de duas meninas. Vicky (Cecília Chancez) anda triste desde que sua melhor amiga Luara (Tabatha Almeida) decidiu deixá-la de lado e passou a ignorá-la. Cansada dessa situação, a estudante desabafa na praça do bairro. Sem que ela saiba, seu pedido de socorro será atendido por Euterpe (Bel Lima), musa da música. Após ajudar inúmeros artistas que se tornaram ícones musicais com seu entusiasmo, a filha de Zeus chega à Terra com apenas um propósito: inspirar Vicky e, através dela, outras pessoas.

Esta é a primeira grande produção musical criada pelos Estúdios Globo. Vicky e a Musa foi planejada para estrear nas férias escolares justamente para conquistar o públi alvo: as crianças e os adolescentes. A trama traz cenas grandiosas e lúdicas, com participações de personagens da mitologia grega.

"É a primeira vez que os Estúdios Globo criam um musical e, por isso, todo o processo de escalação foi muito especial. Buscamos atores que interpretassem, dançassem e cantassem brilhantemente. Estamos lançando jovens atores, mas também trouxemos nomes consagrados do teatro. É um elenco muito diverso num musical genuinamente brasileiro", explica o diretor de gênero José Luis Villamarim.

Além do filho do cantor Leonardo, o elenco conta com Cecilia Chancez, Tabatha Almeida, Jean Paulo Campos, Pedro Guilherme Rodrigues, Malu Rodrigues, Dan Ferreira, Nicolas Prattes, Cris Vianna, Leticia Isnard, Bel Lima e Túlio Starling.