Reprodução O ator comentou sobre polêmica envolvendo falas homofóbicas ao colega de profissão

Após Rafael Cardoso se envolver em uma grande polêmica ao repostar um vídeo de Nego Di nas redes sociais, onde o humorista fazia uma piada homofóbica envolvendo João Guilherme, o ator se pronunciou sobre o caso. "Não tenho preconceito com nada", afirmou.



"Não vou dar entrevista sobre esse assunto agora, no entanto, adianto que foi um equívoco. Infelizmente compartilhei o vídeo sem assistir. Não tenho preconceito com nada", explicou ao site Em Off.

O galã da Globo revelou que pediu desculpas ao colega de profissão pela situação, mas que não passava de uma confusão. "Cheguei a mandar uma mensagem para o João Guilherme, me desculpando por qualquer mal-entendido", disse.

Na última quinta-feira (29), João Guilherme recorreu às redes sociais para demonstrar sua insatisfação com Nego Di e Rafael Cardoso por compartilharem uma piada homofóbica. O ex-BBB ridicularizou a roupa do ator, dizendo que ele "se vestia igual a uma cachorra" para "falar que dá o rabo".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko