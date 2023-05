Record elimina 9 de uma só vez de A Grande Conquista; veja a lista

A etapa da Vila está perto do fim e mais uma eliminação coletiva marcou esta noite em A Grande Conquista, com 9 participantes deixando a disputa por uma vaga na Mansão. Agora restam apenas 20 pessoas na busca por um posto fixo no reality show da Record. Veja a lista de quem saiu da competição: