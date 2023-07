Reprodução Gilberto Braga e Edgar Moura em foto publicada nas redes sociais





Viúvo de Gilberto Braga (1945-2021), Edgar Moura Brasil mantém o silêncio após a revelação do ator Felipe de Carolis sobre ter sido assediado pelo novelista. Neste sábado (15), o decorador apareceu nas redes sociais ao lado de um novo romance na poltrona de um avião no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. "Rumo a Buenos Aires", legendou ele, em uma foto publicada no Instagram.







De acordo com suas redes sociais, o companheiro de Edgar Moura é Cristhian Vieira. Com o perfil trancado no Instagram, o novo amor do decorador não tem muitos registros nas plataformas digitais. As poucos fotos dele foram publicadas pelo próprio viúvio de Gilberto Braga em sua conta pessoal.

O registro de Edgar aconteceu logo depois que o ator Felipe de Carolis ter feito um desabafo em seu perfil sobre o suposto assédio sexual que sofreu de Gilberto Braga quando trabalhava na Globo. O artista esteve no elenco de Verdades Secretas.

Reprodução/Globo - 15.07.2023 Felipe de Carolis acusou o autor Gilberto Braga de abuso sexual





Na publicação feita no Instagram na noite desta sexta-feira (14), Felipe expôs uma mensagem enviada pelo novelista em 2013 pelo Facebook. "Quando você vai dar para mim?", comentou Gilberto. "Você errou o destinatário da sua mensagem", respondeu Felipe, na época.

"O filho da puta continuou por mais cinco anos atrás de mim no Facebook. Com 19 anos, denunciei que o autor da novela tinha enfiado a mão na minha calça. Fui demitido no dia seguinte", prosseguiu Felipe.

"Está chegando a hora de jogar a merda no ventilador de uma vez, para ver se meus colegas tomam coragem de fazer o mesmo que eu", acresentou ele.

