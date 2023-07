Reprodução/Instagram Belo paga dívida de R$ 7 milhões a Denilson, mas ex-jogador contesta













A longa briga judicial entre o pentacampeão Denilson e o cantor Belo parece querer perdurar por mais um tempo. Isso porque o ex-jogador extendeu sua insatisfação no Instagram e afirmou que a dívida do artista ainda "não está 100% resolvida". Valor que supera a casa dos R$ 7 milhões - considerando o último valor estipulado pela Justiça.





"O que podemos afirmar é que nos últimos dias, ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução pro caso e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, nos manifestaremos. Ainda não está", escreveu.

A assessoria de Belo afirmou que o impasse foi "resolvido", após mais de 22 anos de briga pública. Recentemente, o tribunal determinou a penhora de cachês do artista pela participação no quadro Dança dos Famosos, da Globo , e determinou outros bloqueios que complementaram o valor total. O cantor, então, teria surpreendido ao quitar o que devia...

A disputa - digna de capítulo de novela - iniciou quando Denilson entrou na Justiça alegando que Belo havia quebrado um contrato (entre outros prejuízos) ao deixar o grupo Soweto em 2000, do qual era vocalista, para seguir carreira solo — isso depois de o ex-jogador ter adquirido os direitos da banda, em 1999.

A defesa de Belo chegou a alegar à Justiça que o cantor jamais reconheceu Denilson como "dono do Soweto" e argumentou que Belo não recebeu qualquer aporte financeiro de Denilson no período do grupo.

Em 2004, o Tribunal de Justiça entendeu que Belo descumpriu um acordo e deu vitória a Denilson, determinando que o cantor pagasse R$ 388 mil na época.



Em 2017, Belo ingressou com ação contra Denilson por danos morais após o ex-atleta cobrar a dívida em um comentário em uma publicação nas redes sociais: "Só falta aprender a pagar quem ele deve". O músico alegou que o comentarista depreciou sua imagem publicamente e pediu R$ 500 mil. Mas a Justiça considerou improcedente a ação, justificando que existe a comprovação do débito do outro processo.



O Tribunal determinou que o cantor arcasse com os custos advocatícios de Denilson, fixados em 10% do valor da ação, totalizando R$ 50 mil. No ano passado, a Justiça ordenou que fosse feito um depósito judicial de pouco mais de R$ 7 milhões que iriam para Belo, provenientes de um show a ser realizado no mês de agosto, no Pacaembu, ao lado de Thiaguinho, pela dívida com Denilson.

Em junho, o tribunal determinou a penhora de cachês do artista pela participação no quadro Dança dos Famosos, da Globo . O juiz também ordenou que fosse nomeado um contador para calcular o valor exato do débito.

Belo chegou a reconhecer que o débito estaria na casa dos R$ 4,9 milhões. "Se o Denilson quisesse, resolvia isso, mas é pessoal. Ele arruma um problema a cada hora. Era só ele aceitar as propostas de negociação desse valor, pois o que ele quer é o dobro. É discrepante querer R$ 9 milhões em um valor de R$ 4,9 milhões", disse o advogado do cantor, Marcelo Passos, ao colunista do UOL Esportes Diego Garcia.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho