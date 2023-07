Divulgação/Paramount+ Grag Queen será apresentadora da primeira temporada do





Fim do mistério? Na verdade, não era segredo para ninguém que Grag Queen será a apresentadora do Drag Race Brasil, a versão brasileira do reality show RuPaul's Drag Race. Mas a MTV e a Paramount+ acabaram de fazer o anúncio, oficializando a cantora e drag queen como a host da competição.







"What’s up, lindas? É ISSO MESMO!!! A Rainha do Universo Grag Queen é a host do primeiro #DragRaceBrasil da HISTÓRIA! Preparados para uma corrida e-m-o-c-i-o-n-a-n-t-e pela coroa? Eu sim!", escreveu o perfil oficial da plataforma de streaming no Twitter.

Grag ganhou notoriedade mundial ao ser coroada campeã da primeira temporada do Queen Of The Universe, reality da franquia de RuPaul, realizado no ano passado e que reuniu drags de diferentes partes do mundo. Ela já vinha se conectando a RuPaul Charles desde sua vitória e participou de diversos eventos oficiais promovidos pela empresa.

Quando o reality foi anunciado no Brasil, o nome de Grag era o único que circulava nos bastidores. E como a temporada já foi toda gravada na Colômbia, deu para perceber que a artista ficou ausente das redes sociais por algumas semanas, publicando apenas conteúdos de arquivo ou postagens genéricas.

O Drag Race Brasil está previsto para estrear ainda neste ano, mas a Paramount+ ainda não revelou a data e tampouco o restante do time que compõe o painel de jurados.

