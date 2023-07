Reprodução/Instagram MC Kátia desabafou sobre seus problemas de saúde nas redes sociais





MC Kátia, uma das precursoras do funk brasileiro, vive um momento delicado em sua saúde. A cantora deu entrada no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, para retirar um mioma de cinco centímetros no útero, descoberto há cerca de um ano. Mas enfrenta complicações graves -- entre as quais, perder parte dos membros inferiores. "Ela tem uma grande chance de amputar o pé", explicou Verônica Costa, a "mãe loira do funk", uma das principais responsáveis pela popularização do ritmo, que acompanha a colega.







Em entrevista ao Jornal Extra, Verônica detalhou: "Ela fez uma cirurgia e tirou um mioma de cinco centímetros. É muito importante as mulheres ficarem ligadas nisso. Ela está com esse mioma há anos, e ele acabou paralisando os rins", explicou a parlamentar, que vstá no sexto mandato na Câmara de Vereadores na capital fluminense.

De acordo com a mãe loira, Kátia está com problemas de circulação que comprometem os membros inferiores: "Um dos pés dela não consegue oxigenação e, infelizmente, ela tem uma grande chance de amputar o pé. Estou acompanhando diariamente, tentando acolhê-la da maneira que posso, mas é um momento muito sério, muito triste", disse.

A funkeira ainda desafabou sobre sua situação. "Estou engolindo a seco, mas conformada, pois não tem outro jeito. Os médicos estão fazendo de tudo, mas a minha vida vale mais. Se tem que ser assim... Meus dedos estão todos pretos. Infelizmente, o mioma e o cigarro fizeram isso comigo", lamentou.

Em junho, MC Katia desabafou sobre o diagnóstico do mioma e as sequelas que o problema de saúde deixou em seus rins. "Há um ano eu fiquei internada no hospital e apareceu uma massa no meu útero e os médicos falaram que poderia ser um câncer. Fiz outros exames e graças a Deus não é câncer, é um tumor benigno no meu útero. Vou operar, vou perder [meu] útero e ovário", iniciou.

"Por causa desse mioma, meus rins estão parando de funcionar. Eu não estou conseguindo mais andar. Está acabando comigo, eu estou me tratando pelo SUS e vocês sabem como é", acrescentou.

A mulher alegou estar sem trabalho por causa da condição e pediu ajuda dos fãs na internet para colaborarem financeiramente. "Tenho que tomar o anticoagulante, que não é barato. Isso tudo que está acontecendo comigo, fez com que eu parasse dentro de casa. Não ando dentro de casa, estou de repouso, o meu trabalho é o funk, eu não tenho outro recurso. O meu marido trabalha comigo, a minha família acaba me dando um pouquinho aqui e ali", desabafou.

MC Kátia surgiu no funk no início dos anos 2000 com o hit Vai Me Pegar, retomando a carreira aos 45 anos com o clássico Duelo, entre a "fiel" e a amante-- nas vozes de Pabllo Vittar e Luisa Sonza.

A cantora se afastou dos palcos depois de ter sofrido um acidente em 2008, quando estava no auge das paradas com o proibidão Cabeça para Baixo. A artista também sofreu com a depressão.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho