Reprodução O público ficou horrorizado nas redes sociais diante das acusações contra Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa

Nas redes sociais, não se sobrepõe mais nenhuma outra reação a não ser a de espanto dos fãs em relação às últimas informações sobre a vida e morte de Gal Costa. Os internautas ficaram horrorizados ao lerem os relatos expostos em uma reportagem de fôlego escrita por Thallys Braga, na edição de julho da revista Piauí, sobre o relacionamento abusivo vivido pela cantora com a empresária Wilma Petrillo .











No texto, o leitor conhece 13 pessoas próximas da artista que testemunharam momentos um tanto quanto tenebrosos da convivência das duas, que durou por 25 anos. As acusações vão desde prejuízos na carreira, afastamento de familiares e amigos, dívidas, e até discórdia na decisão do sepultamento da cantora -- que morreu aos 77 anos em novembro do ano passado.



Viúva de Gal Costa, Wilma Petrillo está no centro da polêmica por ser acusada, entre outras delações na matéria, de aplicar golpes em nome da cantora, além de falir a artista -- um dos nomes mais bem-sucedidos da MPB.

A empresária foi casada com Claudio Ricardo Petrillo, quando moraram em Nova York nos anos 1970. Após um divórcio, a mulher seguiu morando na cidade. Gal Costa costumava dizer a amigos que o relaciamento teria ocorrido durante uma viagem de avião para lá, inclusive, em 1990.

Entre as denúncias, todos os entrevistados concordaram que a situação financeira de Gal Costa foi minada no período de tempo em que a cantora esteve com Wilma Petrillo. Existiam dívidas altas de restaurantes, mensalidades da escola de Gabriel (filho da artista), pagamento de empregados e até com a Receita Federal dos Estados Unidos.

O produtor Ricardo Frugoli afirmou à reportagem que Gal Costa teria perdido oportunidades de shows no Brasil e na Europa por conta do comportamento de sua companheira. Petrillo teria feito acusações infundadas de roubo e furto contra funcionários, causado intrigas e algumas pessoas da equipe teriam ficado depressivas por conta das humilhações sofridas nos bastidores.

A empresária teria, inclusive, barrado um show de Gal no Carnegie Hall, em Nova York. "Na próxima vez que ligarem, diga que a Gal não gosta de se apresentar nos Estados Unidos", teria dito a um funcionário. Ao repassar para Gal a proposta e a resposta de Wilma, a artista negou. "Isso é mentira", teria alegado.

Reação dos fãs

Nas redes sociais, os fãs passaram a desconfiar sobre as causas da morte de Gal Costa, que até hoje nunca foram divulgadas. Os mais inflamados iniciaram uma onda de protestos, pedindo mais esclarecimentos para saber se existe algum tipo de envolvimento direto de Wilma no caso.

a viúva da gal não autorizou a autópsia… vcs acham que a gal se mat0u? Ela envenenou a gal? A gal morreu de morte morrida mesmo?

acho que esse precisa ser o próximo episódio do linha direta — Cαrol ˢᵖᶠᶜ 🇾🇪 (@carolisazv) July 7, 2023





Que deprimente saber que sequer fizeram a autopsia do corpo da Gal Costa para saber a causa da sua morte, ou foi a mando da vívula macabra, para não saberem que ela matou Gal com xingamentos, bulling de todo o tipo. Que sofrimento Gal passou por 24 anos que viveu com essa víbora. — Antonio M. Rudolf (@AntonioMRudolf) July 7, 2023





Que se faça a exumação do corpo da Gal e se faça a autopsia e que se faça depois o translado do corpo para o jazigo dela no Rio de Janeiro e que se faça uma cerímonia decente para Gal que foi a grande diva da MPB depois da morte de Elis. Gal foi absoluta durante 40 anos. — Antonio M. Rudolf (@AntonioMRudolf) July 7, 2023





muito muito triste. precisam investigar essa morte de Gal pq tem caroço nesse angu https://t.co/B58caB8pBx — Emília (@engemilia) July 7, 2023





Fora que a Wilma (esposa da Gal) não fez autópsia no corpo da Gal quando ela morreu, ou seja, não sabemos a causa da morte dela até hoje. O que teve foi um exame bem por cima com um médico. — moon (@moonluuah) July 7, 2023





Wilma Petrillo deve explicações sobre a morte de Gal Costa — Beatriz (@BeatrizFfur) July 6, 2023





Estou MUITO revoltada e abalada com essa história da Gal Costa e essa cobra, nojenta, golpista que era empresária e "companheira" (abusadora) dela.



Mas a parte q me pegou na matéria excelente da @revistapiaui é:

NÃO TEM NOME DA GAL NO TÚMULO DELA. NÃO TEM UMA LÁPIDE.

GAL COSTA! — Bruna 🔮 (@sereiadosertao) July 7, 2023





Cara finalmente terminei de ler a matéria da Piauí sobre os impactos da Wilma Petrillo na carreira e na vida da Gal Costa e acho que foi uma das coisas mais tristes que já li na vida. — Re Corrêa (@renatacorrea) July 6, 2023









Alguns trechos da reportagem da piauí desse mês sobre Gal Costa e sua "companheira".



Nunca me senti tão triste lendo uma reportagem. Que coisa impensável. Absurda. Nem sei. pic.twitter.com/cf1dgFzeaH — Marcus Linhares (@MPLinhares) July 6, 2023









A verdade sempre aparece. Que pena. Lamentável. Que essa mulher possa pagar pelo que ela fez. — Paulo Sergio (@paulosergio) July 6, 2023













O tipo de texto que não tem como não pensar no “…e se?”. Se não fosse Wilma Petrillo, Gal teria sido outra artista, com outra carreira, outra jornada. E muito possivelmente também poderia estar viva. Impactada com a reportagem. https://t.co/HhzeA4glzt — Amanda Miranda (@amanda_miranda) July 6, 2023

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho