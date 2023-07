Divulgação Neusa Maria em novela O Profeta





Neusa Maria Faro morreu aos 78 anos neste sábado (8). A atriz, conhecida por papéis em novelas escritas por Walcyr Carrasco, estava fora da televisão desde Êta Mundo Bom (2016). Amigos da artistas anunciaram sua morte nas redes sociais.







"Perdemos, infelizmente, a querida Neusa Maria Faro. Super atriz. Interessantíssima. Da melhor qualidade. Mulher de teatro. Querida amiga. Um beijo Neusa", escreveu o dramaturgo Pedro Leão, que era amigo de longa data de Neusa.

De acordo com informações da revista Quem, Neusa tava internada há alguns dias para tratar uma trombose. No entanto, o quadro lhe trouxe complicações que causaram sua morte.

Amiga da atriz, a fotográfa Priscila Prade revelou que a artista foi encaminhada para um hospital logo depois de se apresentar no teatro. "Semana difícil! Minha amada @neusamariafaro acabou de partir! Saiu direto do palco para o hospital, e mesmo assim a contra gosto! Tanto amor pelo teatro, tanta energia, tanta delicadeza na alma", escreveu.

Paulo Betti fez uma postagem no Instagram para homenager Neusa: "Ela foi atriz do teatro amador em Sorocaba. Eu a vi na maravilhosa montagem do Teatro do Sesi, na peça 'Nossa Cidade', de Thorton WIlder, ela fazia o papel da moça heroína, Emily, que morre no trabalho de parto. Era o final dos anos 60. Neusa foi grande e múltipla", comentou.

Relembre a trajetória de Neusa Maria

Conhecida por seus papéis nas novelas da Globo, Neusa iniciou sua carreira no teatro na década de 1970. No mesmo período, ela fez participações nos programas Teletetro e Telecurso, ambos da TV Cultura.



A primeira novela da atriz foi A Idade da Loba, da Band, exibida em 1995. Desde então, ela esteve no elenco de O Direito de Vencer (1997), Chiquititas (1997), Fascincação (1998), Torre de Babel (1998), Amor de Ódio (2001), Pequena Travessia (2002) e Seus Olhos (2004).



A partir de 2005, Neusa tornou-se parceria de Walcyr Carrasco e atuou em diversas novelas do autor. Entre elas, Alma Gêmea (2005), Caras & Bocas (2009), Morde e Assopra (2011), Gabriela (2012), Amor À Vida (2013) e Êta Mundo Bom (2016).

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.