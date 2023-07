Reprodução/Youtube A influenciadora contou os benefícios que recebia na Band

Carol Narizinho revelou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, o salário que recebia quando trabalhava como panicat no Pânico, da Band. "O salário mal pagava meu aluguel", disse.







"Não era semanal, era salário mesmo e fixo. Carteira assinada pela Band, CLT e plano de saúde, tudo certinho", afirmou ela, que entrou para o time de assistentes de palco em 2012.

Sobre o valor que recebia, Narizinho assegurou que isso não cobria nem seu aluguel: "Eu nem ligava pro salário. Porque o salário eu tava nem aí. O salário mal pagava meu aluguel", revelou.



A modelo disse que o salário não era tão importante devido as demais oportunidades que recebia após integrar a equipe de panicats.



“Eu não tava nem aí pro salário, porque o tanto de trabalho que o pânico me gerava de contratos, publicidades e presença vip. Eu nem pro cachê do Pânico. Se eles não quisessem me pagar nada, tava tudo certo", contou.



"Era acho que R$ 2 mil de carteira assinada, mas era de boa porque a gente gravava geralmente dois dias por semana. Era domingo ao vivo e uma vez por semana lá gravava alguma matéria", disse.

Carol ficou contratada por um ano da atração, bem na época em que o Pânico deixou a RedeTV! e foi para a Band. Atualmente, ela vem investindo na carreira de empreendedora e recentemente lançou um curso para ajudar outras mulheres a recuperarem a autoestima.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko