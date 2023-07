Foto: Reprodução/Globo Walcyr Carrasco em entrevista para o Conversa com Bial





Autor da novela das nove da Globo, Terra e Paixão, Walcyr Carrasco tem movido forças para fazer com o que a audiência de sua obra cresça. Por isso, o novelista pediu que Thelma Guedes se tornasse co-autora do título. No passado, a roterista teve a mesma função em outros sucessos de Carrasco, como Chocolate com Pimenta (2003) e Alma Gêmea (2006).







"Thelma é especial. Quando pensei na profissional que poderia tocar a novela comigo, o nome dela já veio naturalmente, pela mesma troca que tivemos em outras produções", contou o escritor, em entrevista à colunista Mônica Bergamo.

Walcyr, porém, não confirmou que fez o movimento no texto de Terra e Paixão com objetivo de melhorar o números da novela das nove. "Temos uma novela clássica com muitos mistérios e tramas a serem revelados e vai ser ainda mais prazeroso poder caminhar com alguém ao meu lado", mencionou.

Atualmente, no entanto, a trama mal tem chego aos 30 pontos de audiência. Algo que era comum de ser visto em outras produções do novelista, como A Dona do Pedaço (2019) e O Outro Lado do Paraíso (2017).

Thelma Guedes nas novelas da Globo



Após ser colaborado junto com Walcyr Carrasco, Thelma tornou-se parceria de Duca Rachid em outras três novelas da Globo. Juntas, elas fizeram os sucessos O Profeta (2006), Cama de Gato (2009), Cordel Encantando (2011), Joia Rara (2013) e Órfãos da Terra (2019).

