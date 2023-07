Reprodução/GShow A apresentadora estará no comando de novo programa

Ainda no segundo semestre deste ano, Fátima Bernardes estreia como apresentadora de um novo programa no GNT, canal a cabo da Globo. Na atração, a apresentadora receberá duas personalidades de destaque que devem se enfrentar em desafios semelhantes. "Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público, que vai amar", contou.



O programa será idealizado por Carlos Jardim e até o momento contará com 10 episódios. Nestes, os convidados vão compartilhar histórias, trocar experiências e contarão mais sobre erros, acertos e momentos que se assemelham e até podem se complementar.



"Em um clima de identificação, o programa vai instigar papos saudáveis, que farão refletir e vão servir de exemplo para públicos de diversas faixas etárias", informou o Gshow.



"Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público, que vai amar. Serão conversas muito sinceras e reveladoras que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração. Com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro. As gravações estão vindo aí e a previsão é que comecem em agosto", explicou Fátima



Vale lembrar que em junho deste ano, a coluna que vos escreve trouxe com exclusividade que sua demissão estava longe de ser uma opção na Globo.



Ainda que muitos especulassem sua saída após deixar o comando do Encontro, a emissora não tinha nenhuma intenção de abrir mãe de Fátima.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko