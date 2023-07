Reprodução Joelma não conseguiu subir no palco em Bragança, no interior do Pará





Joelma estava pronta para se apresentar na madrugada deste sábado (8) em Bragança, interior do Pará, com figurino vestido e maquiagem completa. Mas ela sequer saiu do hotel e precisou ser socorrida no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que a medicou e a fez ficar em repouso absoluto pelos próximos dias.







A banda já estava no palco, pronta para iniciar o show, quando Natália Sarraff, filha da cantora, tomou a dianteira e exibiu um vídeo no telão, e nele apareceu Joelma dando uma justificativa aos fãs sobre seu estado de saúde e necessidade de cancelamento da apresentação.



"Vim pra fazer o meu show, mas infelizmente eu peguei uma gripe muito forte e não tenho condições de fazer esse show. Estava tudo pronto para fazer o show, mas não vai dar. Mas vou me recuperar pra voltar e fazer esse show, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus, todos", disse a cantora, visivelmente abalada.

Para não deixar o público totalmente na mão, Natália, que também é cantora, performou algumas músicas de maneira improvisada, mas foi bem recepcionada pela plateia que esperava o show completo de sua mãe.



"Como vocês viram, mamãe não ficou bem. Ela está muito gripada, pulmão tá bem ruinzinho. Infelizmente vamos cancelar os shows desse fim de semana para ela se recuperar, se cuidar, beleza? Em Bragança, para não deixar a galerinha na mão, assumimos o palco, até eu entrei na rodada. Quando Deus manda a gente vai e obedece, e pela minha mãe eu sou capaz de qualquer coisa", justificou a jovem em suas redes sociais.

Os perfis oficiais da prefeitura de Bragança até publicaram um vídeo com a médica do SAMU explicando como foi o atendimento prestado a Joelma e as recomendações dadas à artista.

"Fizemos a avaliação médica dela, e ela apresenta dificuldades respiratórias, está tossindo bastante, teve febre no início da tarde. A gente orienta que ela fique em repouso, faça as medicações. Infelizmente ela não consegue fazer o show hoje", disse a médica, identificada apenas como Ruth.

É importante lembrar que Joelma já contraiu Covid-19 cinco vezes, e até hoje ela sofre sequelas da doença, como o inchaço constante de seu rosto. Desde o início da semana, os fãs têm manifestado preocupação com seu estado de saúde, notando um cansaço e falta de disposição nas últimas apresentações.