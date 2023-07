Reprodução Andressa Urach em foto publicada nas redes sociais





De volta ao trabalho na boate Gruta Azul, de entretenimento adulto, Andressa Urach deu detalhes de como está após voltar ao local. A modelo publicou um vídeo no seu canal do YouTube e detalhou que decidiu sair de sua atual cidade Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, para viver em Porto Alegre --que é onde faz expediente.





"A princípio, acredito que está tudo bem. Tenho andado bem, nem depressiva, nem triste. Pelo contrário", declarou a modelo, sobre sua atual situação de ter voltado a frequentar a boate Gruta Azul.

Ela também mostrou parte de sua rotina, como sua ida ao psiquiatra e psicológo. Na volta da consulta, Andressa afirmou que continua tomando remédios diariamente:

"Tudo certo, consultei, retorno daqui trinta dias. Tá tudo bem e é isso. Foi tudo certo. Estou bem, numa fase muito boa", acrescentou.

Andressa fez acordo com ex-marido sobre filho

Em outra parte do vídeo, a modelo confessou que não poderá mostrar seu filho caçula, Leon, por conta de um acordo com o ex-marido Thiago Lopes.

Atualmente, o empresário tem a guarda provisória do menino enquanto os dois batalham na Justiça.

"Foi o que eu e Thiago combinamos. Por enquanto, não vou colocar vídeo dele aqui, mas vai ser melhor assim. Pelo menos estou vendo ele e matando a saudade. Nossas visitas ficam em off", completou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim