Reprodução/Jovem Pan O programa Pânico decidiu colocar o humorista Fuzil na rua para esconder inegibilidade de Bolsonaro





A Jovem Pan teve que correr para desvincular sua programação do julgamento em trâmite do ex-Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), consolidado inelegível até 2030. Diante da notícia divulgada às 12h30, o programa Pânico decidiu colocar o humorista Fuzil ao vivo na Avenida Paulista, em São Paulo, para abordar os pedrestes que transitavam pelo local e falar sobre assuntos completamente aleatórios.





De maneira espalhafatosa e sem qualquer objetivo claro, o humorista tentou fazer piadas com o público -- comentado sobre a temperatura baixa na cidade ou, até mesmo, perguntando sobre a vida dos pedestres, mas falhou completamente ao ser ignorado por vários deles, que o deixaram falando sozinho.

Após a tentativa frustrada, somente às 13h01 o programa encerrou a transmissão com Fuzil e decidiu falar sobre o tema com a entrada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). O apoiador e correlegionário de Bolsonaro lamentou a decisão e reforçou seu apoio ao ex-presidente que, segundo ele, não teve chance de defesa.

"O governo não é só coisa boa. [Bolsonaro] cavou demais.", disse Emílio Surita na tentativa de despolarizar o debate. Logo Nikolas intervém em defesa: "Hoje, quem denuncia o crime vira um criminoso, eu me torno errado por denunciar o erro", e acrescentou. "O primeiro presidente a se tornar inelegível sem ser por corrupção."

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria para tornar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) inelegível. O ex-chefe do Executivo é acusado de uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder político por reunião com embaixadores em julho de 2022.

O voto decisivo veio na manhã desta sexta (30), quando a ministra Cármen Lúcia disse acompanhar o relator Benedito Gonçalves e votou pela inelegibilidade.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho