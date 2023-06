Ordem de convívio

No mesmo mês. após os constantes desencontros entre os apresentadores, os telespectadores aumentaram as suspeitas de que a Globo instituiu uma ordem de convívio entre Patrícia e Manoel. A ideia surgiu para evitar interrupções e discordâncias ao vivo, fazendo com que os desentendimentos fossem levados com delicadeza. Com isso, Manoel pareceu mais leve ao longo dos programas, mesmo quando sua colega atravessou suas falas. Mas nos bastidores, o clima já estava insustentável.