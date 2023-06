Maurício Fidalgo/Globo Fernando Fernandes apresenta o No Limite pelo segundo ano consecutivo





A Globo acaba de confirmar aquilo que você descobriu aqui na coluna em abril deste ano : a nova temporada do No Limite colocará anônimos contra famosos em uma batalha por sobrevivência no meio da floresta Amazônica. A estreia foi antecipada em uma semana e o primeiro episódio será exibido em 13 de julho, sob o comando de Fernando Fernandes.







Do total de 15 participantes, apenas 4 serão famosos. E além de revelar que haveria "camarote" contra "pipoca" nesta edição, nós também antecipamos o cachê que os famosos receberam para enfrentar os perrengues: R$ 100 mil.

"Não teremos só anônimos, alguns dos participantes são famosos. Acho que essa mistura vai trazer belas reviravoltas, porque na verdade a fama não ajuda em nada na floresta (risos), mas é algo bom para o jogo. E pode ter certeza de que eu não vou dar moleza pra famoso, não. Aqui todo mundo é igual, todo mundo sente fome, dor, frio e passa perrengue", disse o apresentador, em nota enviada à imprensa.

Os 15 participantes serão divididos em duas equipes, que foram batizadas com nomes de frutos típicos da região: Jenipapo e Urucum. E todos terão que batalhar para conquistar itens básicos de sobrevivência, como comida e proteção para o frio, além de batalhar para escapar do portal da eliminação.

A estreia oficial da competição está marcada para 18 de julho, logo após a novela Terra e Paixão. Mas uma semana antes, a emissora exibirá um episódio especial, comandado por Fernando Fernandes, que apresentará alguns dos locais que farão parte da cenografia do reality e também os trabalhos nos bastidores antes do jogo começar pra valer.

Outra novidade neste ano é a saída de Boninho do comando do programa. A direção geral está a cargo de Rodrigo Giannetto, com direção de Vivian Alano e Padu Estevão. O reality é licenciado e produzido pela Endemol Shine Brasil.