A partir desta segunda-feira (3), o SBT exibirá uma programação especial por conta das férias escolares. Em julho, a emissora reduzirá drasticamente a duração do telejornal Primeiro Impacto para dar lugar à atração infantil Bom Dia & Cia . Durante esse tempo, o telespectador também não verá um dos apresentadores do noticioso: Marcão do Povo.





Mas não pense que se trata de uma ação semelhante ao movimento feito recentemente com Dudu Camargo, que foi sumariamente demitido por seu comportamento excessivo. Marcão ficará afastado do vídeo por motivo de férias e retornará ao trabalho quando a programação especial do SBT chegar ao fim.



Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e vice-presidente do SBT, decidiu trazer de volta o programa de Silvia Abravanel. A atração foi cancelada em março de 2022 pelo baixo Ibope, mas caso apresente números satisfatórios, há chances de voltar a ser fixo na programação. O formato, que exibe brincadeiras e desenhos animados, estreou em 1993 e permaneceu ininterruptamente na TV até o ano passado.

Marcão ainda é contratado pela emissora e permanecerá no Primeiro Impacto até sexta (30). Depois, tirará 30 dias de férias. Felipe Malta e Darlisson Dutra ficarão no lugar dele.

As mudanças estão em sintonia com a demissão de Dudu Camargo. O Primeiro Impacto começará no mesmo horário 6h e permanecerá até 9h30 (antes, o programa se estendia até as 13h). Na sequência, o Bom Dia & Cia ficará das 9h30 às 13h.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho