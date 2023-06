Reprodução/Instagram Felippe Coaglio em reportagem internacional pela TV Globo





























Em um momento de demissões, Felippe Coaglio conseguiu ser promovido na Globo. A partir de agora, ele passa a integrar o time fixo de repórteres do Jornal Nacional, o telejornal mais nobre e respeitado da casa. A decisão da emissora é considerada, internamente, como uma promoção, já que o profissional atuava como correspondente jornalístico em Nova York na GloboNews desde setembro de 2014.







Diante disso, Coaglio veio a público informar que, a partir dessa quinta (29), os espectadores poderiam acompanhar sua estreia em sua primeira matéria para o noticioso.

"Amigos, a partir de hoje integro o time de repórteres do Jornal Nacional. Vou revezar com os outros correspondentes de NY para levar até vocês as notícias. Estou muito feliz, com frio na barriga e ciente da responsabilidade. E hoje já tem matéria. Até logo mais, às 20h30, no JN", anuncionou, na tarde dessa quinta (29), em seu perfil no Twitter.

Amigos, a partir de hoje integro o time de repórteres do Jornal Nacional.



Vou revezar c/ os outros correspondentes de NY p/ levar até vcs as notícias 🇺🇸🇨🇦🇲🇽. Estou mto feliz, com frio na barriga e ciente da responsabilidade. E hj já tem matéria. Até logo mais, às 20h30, no JN. — Felippe Coaglio (@felippec) June 29, 2023





Coaglio inicou sua trajetória na Globo em 2010 como estagiário e, posteriormente, atuou como produtor de reportagens no Fantástico. Após se aventurar na revista eletrônica dominical, coube-lhe a função de encaminhar notícias internacionais in loco, trabalhando diretamente de Nova York.

A mudança só justifica que a dança das cadeiras na empresa continua. Recentemente a GloboNews anunciou a contratação da ex-CNN, a jornalista Daniela Lima , para compor a apresentação do Conexão GloboNews com Leilane Neubarth e Camila Bomfim.

Com a chegada de Daniela, o canal de notícias aproveitou para redefinir sua grade e também mexer no restante da programação. O Em Ponto, a partir de julho, irá ao ar das 7h às 9h30, e passará a ser comandado por Mônica Waldvogel e Tiago Eltz, focando ainda mais na cobertura política e econômica.

Bete Pacheco, que estava interina no Conexão GloboNews, estreará na ancoragem do Especial de Domingo, das 18h às 23h, ao lado de Erick Bang. A jornalista faz parte do seleto grupo de profissionais que lançou a GloboNews, em 1996.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho