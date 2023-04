Divulgação/Globo Fernando Fernandes comandará a nova temporada do No Limite





A Globo resolveu mexer novamente no formato do No Limite deste ano, com o objetivo de consolidar a competição novamente em sua grade após duas temporadas desastrosas em termos de audiência. E para isso, decidiu criar o grupo de Camarotes e Pipocas, colocando famosos para disputar provas de sobrevivência contra anônimos.





A coluna descobriu que a Globo está disposta a formar um elenco de famosos bastante forte. E para isso, decidiu investir pesado também no cachê: um ator, galã das novelas da casa, recebeu uma oferta de R$ 100 mil para integrar o elenco e passar perrengues, sem direito a regalias, assim como ocorreu na última edição.

No Limite retornou à Globo em 2021, sob o comando de André Marques, e com um elenco inteiramente formado de ex-BBBs. Foi um fiasco retumbante. A começar pelo apresentador, completamente desconectado da energia do programa, como também da estrutura da competição, considerada "gourmetizada", com poucos perrengues para os participantes.

No ano passado, foi escalado Fernando Fernandes, que deu conta do recado e surpreendeu com o tom empregado no comando do reality. O elenco, no entanto, contou apenas com anônimos. E isso inviabilizou parte do sucesso comercial, e a temporada teve menos patrocinadores que em 2021. A audiência também foi capenga, mas a qualidade técnica foi bem superior à edição liderada por André Marques.

Para tentar recuperar o prestígio dos tempos áureos do reality, a Globo chegou à conclusão de que seria uma boa ideia mesclar famosos e anônimos, assim como fez no Big Brother Brasil e que surtiu um efeito bastante positivo em termos de crítica e interesse do público.

A edição deste ano, no entanto, será um pouco mais enxuta. Até o momento, a Globo planeja ter menos competidores. O que chegou à coluna é que haverá apenas cinco famosos e cinco anônimos no elenco do reality. Mas este número ainda não está fechado e pode sofrer alterações para mais.

As gravações estão previstas para começar no final de maio, e a exibição da nova temporada está agendada para entrar no ar em julho. Procurada, a Globo não nos respondeu até a publicação deste texto.