Gabriel Perline Carlos Vereza fez protesto em cima do palco do Festival de Cinema de Vassouras

Carlos Vereza conseguiu irritar as autoridades locais de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (25), durante a cerimônia de premiação da segunda edição do Festival de Cinema de Vassouras. Ele acusou o prefeito da cidade, Severino Dias (DEM), de tentar censurá-lo e proibir a exibição do filme Frankfurt, que ele dirigiu e programou para estrear no evento.







O veterano apresentou duas produções inéditas no festival. Além de Frankfurt, ele também exibiu o longa O Vinho dos Mortos, no qual faz uma crítica pesada ao uso da ayahuasca, em uma sessão matinal para mais de mil crianças e adolescentes. No palco da premiação, Vereza tomou a palavra de cima do palco e perguntou se o prefeito estava presente na plateia. Sem esperar pela resposta, iniciou sua série de acusações.



"O prefeito tá aí? Cadê o prefeito? Eu vou dar uma rápida esculhambação no prefeito", começou ele. "No ano passado, eu estava aqui, perguntei ao prefeito: Você promete que vai apoiar generosamente o Festival de Cinema de Vassouras? E levantei o braço do prefeito. E eu tenho que falar, porque é minha história, né?", prosseguiu.

"Eu troxe um média-metragem chamado Frankfurt, sobre a Escola de Frankfurt, que em 1920 começou esse projeto sinistro, conhecido A Nova Ordem Mundial. Ele tentou proibir meu filme de passar aqui. E graças ao Bruno [Saglia], o filme foi exibido aqui. E eu pude falar do Vinho dos Mortos para mais de 1.500 crianças, explicando o que é o vinho dos mortos. E a escola de Frankfurt, infelizmente, eu vou ter que esperar algum dia que ele não seja censurado. Sem vitimismo", encerrou ele.

Carlos Vereza causa climão e constrangimento em festival de cinema e acusa prefeito de censura; assista pic.twitter.com/VYKU7AS5Hb — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) June 25, 2023





Logo após deixar o palco, Vereza se retirou do salão do Centro de Convenções General Sombra --onde foi realizada a noite de gala-- e não retornou mais. Ele ficou com mais dois rapazes na área externa por mais alguns minutos até deixar de vez o recinto e retornar ao hotel em que está hospedado.

A coluna apurou que as autoridades locais ficaram irritadas com as falas do ator. Nos bastidores, alguns interlocutores do prefeito abordaram Vereza para manifestar a irritação com suas falas, mas ele deu de ombros e se mandou. Severino, por sua vez, optou por não fazer contato direto com o artista.

Só polêmicas

Antes de "esculhambar" o prefeito de Vassouras, Carlos Vereza fez duras críticas aos usuários de ayahuasca, condenando até mesmo os povos indígenas, que faz uso do chá há séculos em seus rituais espirituais. Toda a fala inflamada serviu para divulgar seu filme, O Vinho dos Mortos, que ele exibiu no festival.

Vale lembrar que na noite de abertura do evento, o veterano já havia provocado a ira de muita gente ao disparar uma série de falas transfóbicas ao dar sua opinião sobre a Parada do Orgulho LGBTQIAP+.