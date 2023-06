Marcos Lehman/Divulgação e Globo/Divulgação Danielle Olímpia interpretou Karina na novela Travessia





Danielle Olímpia emocionou o Brasil com o drama de Karina na novela Travessia. Na trama de Gloria Perez, a jovem foi vítima de estupro virtual e teve sua vida arruinada por conta dos crimes que sofreu. A coluna encontrou a atriz no Festival de Cinema de Vassouras e descobriu diversos bastidores das gravações perturbadoras da novela da Globo.







"Muita coisa ali foi improviso, porque foram cenas muito fortes de descarga emocional muito forte, não tem como você ficar ensaiando várias vezes. Mas a gente passava o texto e quando nós íamos gravar eu não viao Claudio Tovar [intérprete do pedófilo], eu só o escutava. Então eu só imaginava o que ele poderia estar fazendo. Eu não estava vendo ele, porque era um celular que estava me gravando, então eu estava contracenando me assistindo", explicou ela.

"No começo, eles colocaram uma televisão para que eu pudesse ver [o pedófilo], só que eu ficava olhando pra tela, e quando olhava pra tela não podia, o olhar tinha que ser pro celular. Aí eu pedi para eles tirarem a televisão, porque meu ohar sempre desviava. E aí ficou tudo na base da Imaginação. Eu só vi a atuação dele quando assisti a cena pronta", revelou.

Para compor a jovem, Danielle foi em busca de mulheres que foram vítimas de estupro para ouvir seus relatos. Mas em determinado momento da trama, ela passou a receber depoimentos de diversas pessoas, e construiu as reações da personagem de acordo com o que ouvia ou lia nos desabafos destas vítimas.

"Tudo foi referência de vítimas. Uma me escreveu falando: Eu me mordia quando estava estressada'. Aí eu fiz a Karina morder o próprio braço em cena. Outra me disse: 'Eu batia a cabeça na cadeira de desespero', aí eu fiz a Karina também bater a cabeça na cadeira. Então a Karina é uma história de várias mulheres. Antes de fazer a Karina eu sentia muita dor, muita raiva, muita angústia, porque realmente é um numero altíssimo de mulheres que foram violentadas", comentou.

Marcos Lehman/Divulgação Danielle Olímpia esteve no Festival de Cinema de Vassouras

Karina segue viva



Mesmo com o fim de Travessia, Danielle Olímpia segue colhendo os frutos do bom trabalho que fez como Karina. Tanto que ela tem recebido diversos convites para dar palestras em escolas para alertar crianças e adolescentes sobre o uso correto da internet e do celular, com o objetivo de fazer os jovens não caírem na cilada de sofrerem na vida real os golpes que sua personagem levou na novela.

"Vou dar uma uma palestra em uma escola para conversar com meninas, meninos, falando: 'Aí, galera, vamos falar sobre como vocês usam tecnologia hoje'. Porque muitas crianças assistiram a Karina. Então acho que o mais legal de todo esse pós-novela é isso. A gente ser porta-voz para falar com essas crianças, com esses meninos, com as mães, os pais, família", comentou.

Outros trabalhos estão por vir. Seu desempenho, bastante elogiado, fez surgir novos convites para a TV, mas ela ainda não pode dar detalhes. A única coisa certa que está por vir é a quarta temporada de Sintonia, série da Netflix, que estreia em julho.

*A coluna viajou a Vassouras (RJ) a convite da organização do Festival de Cinema.