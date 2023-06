Reprodução/Instagram Fábio Ramalho foi demitido da Record; emissora inicia processo de cortes no Jornalismo

À exemplo da Globo, a Record iniciou um processo de redução de custos no Jornalismo e encaminhou para o RH os primeiros nomes a serem cortados. Na última sexta-feira (23), de uma só vez, foram dispensados Fábio Ramalho, Aline Pacheco e Renata Loures. Todos da sede do Rio de Janeiro. As "praças" de outros Estados serão as próximas afetadas. E a matriz, em São Paulo, não será poupada.







Fábio Ramalho, que acumulava 20 anos na emissora somadas suas duas passagens, foi um dos demitidos na tarde de ontem. Ele comandava o quadro Partiu, no Balanço Geral RJ, mas já havia apresentado alguns telejornais da casa, como o RJ Record e a versão carioca do Hoje em Dia.

"O jornalista Fábio Ramalho foi demitido do jornalismo da TV Record, entretanto continuará a relação com a emissora. A proposta é que ele continue trabalhando com os anunciantes que sempre levou pra casa", disse a assessoria pessoal do profissional em nota enviada à coluna.

O curioso, no caso de Fábio, é que logo após ser demitido, ele foi convocado para gravar uma ação comercial de uma ótica da qual é garoto-propaganda, que será exibida na própria Record. Outras gravações estão previstas para os próximos dias.

A informação da demissão foi publicada primeiramente pelo site Audiência Carioca, e confirmada pela coluna com fontes na emissora. Tentamos contato coma a assessoria de imprensa da Record, mas até o momento não tivemos a resposta oficial.

A onda de demissões está apenas no começo. O movimento iniciado pela Globo neste ano, de dispensar veteranos e altos salários e substituí-los por nomes desconhecidos e "mais baratos", está ditando uma nova tendência no mercado. E a Record está indo nesta mesma onda. A coluna conversou com profissionais que atuam no Jornalismo da emissora de Edir Macedo e foi constatado um clima de apreensão.

Reprodução/Instagram Renata Loures e Aline Pacheco também foram demitidas pela Record





Geraldo Luís é um exemplo disso. Seu alto salário e baixo aproveitamento na emissora o fizeram ser dispensado. Ele comandava apenas a edição de sábado do Balanço Geral SP, e vinha sendo escalado para reportagens na madrugada. Mas suas constantes manifestações de descontentamento abreviaram o fim de seu contrato e ele, em comum acordo, foi desligado no início do mês.

A exemplo dele, Aline Pacheco, que comandava a edição de sábado do Balanço Geral RJ, também foi desligada. Ela estava na emissora há quase 15 anos, fazia entradas no Fala Brasil e cobria férias de outros apresentadores. A jornalista é casada com Vinícius Souto, ex-gerente de rede, que foi demitido em abril da empresa de Edir Macedo.

Renata Loures estava na Record há pouco mais de 6 anos e vinha fazendo reportagens para o Jornal da Record, principal noticiário da casa. Antes, ela havia trabalhado na Globo do Rio, onde chegou a apresentar telejornais.

Estes, por enquanto, são os nomes que obtivemos até o momento. Mas novos cortes estão programados para os próximos dias.