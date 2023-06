Reprodução O ator contou detalhes sobre polêmica envolvendo Carlos Alberto de Nóbrega e seu filho

Durante o programa Hoje Tem Tudo, o apresentador Charles Daves relembrou sua saída de A Praça é Nossa, e relação com Carlos Alberto de Nóbrega. De acordo com o ator, o humorista e seu filho puxaram seu tapete.

Charles contou que deixou de ser chamado para as gravações do programa de humor durante duas semanas seguidas, e quando questionou a produtora, descobriu que não fazia mais parte do quatro de humoristas.

"O Carlos Alberto era tão bacana comigo e de repente não me deu nem tchau. Eu saí do programa sem entender o porquê", disse.

Entretanto, mesmo após o desligamento, a perseguição sofrida por Carlos e seu filho, Marcelo de Nóbrega, continuou. Charles passou a integrar o elenco Escolinha do Ratinho, que posteriormente teve Marcelo como diretor.

"Tiveram a péssima ideia de trazer Marcelo de Nóbrega para dirigir o programa. Na semana que ele veio, já me olhou estranho, me recebeu mal. Na semana seguinte já aconteceu a mesma coisa. Pensei: a história se repete. (...) São duas pessoas que eu não sei o que fiz pra eles. E uma pessoa da produção me confessou que Marcelo puxou o meu tapete, pediu para me tirar. Não bastava na Praça é Nossa, ele foi lá para o Programa do Ratinho para me prejudicar. Eu não sei o que fiz para o pai e para o filho, o porque dessa maldade comigo", explicou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko