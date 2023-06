Mark Saglia/Divulgação Nivea Maria no festival de Vassouras





Dispensada do contrato fixo com a Globo desde o ano passado, Nívea Maria está na mira da HBO MAX para o elenco da primeira novela da plataforma de streamig. A veterana foi convidada para Dona Beija, o remake da trama da TV Manchete que começará a ser gravada em agosto.





Em entrevista à coluna no Festival de Cinemas de Vassouras, no Rio de Janeiro, atriz ainda não bateu o martelo sobre a ideia de estar no elenco da novela. No entanto, essa não é a única oportunidade que aparece para ela nos últimos meses.

Mesmo fora do contrato fixo com a Globo, Nivea mostra ter bom relacionamento com a direção da emissora. Tanto que a atriz está na nova temporada de A Divisão, série da Globoplay.

Ela também recebeu proposta de um outro trabalho de um projeto de streaming da Globo, mas preferiu não dar detalhes à coluna.

Reprodução Nivea Maria em foto de divulgação do filme Capitão Astúcia





Atualmente, Nivea Maria promove o filme Capitão Austácia , em que interpreta a personagem Dulce. Esse é a segunda experiência da atriz nas telonas, que estreou em 2017 no título Dona Flor e seus Dois Maridos.

*A coluna viajou a Vassouras (RJ) a convite da organização do Festival de Cinema.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.