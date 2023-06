Reprodução/Instagram BBB 23: Gabriel Fop





Gabriel Fop rejeitou fazer presença VIP no camarote de um site de apostas no São João do Caruaru, em Pernambuco, neste final de semana. Abordado pela produção do evento, o ex-participante do BBB 23 considerou o cachê de R$ 25 mil muito baixo. No entanto, esse é a média comercial para pessoas que tem o mesmo perfil do modelo.





De acordo com fontes da coluna, a exigência do modelo não faz sentido de acordo com a trajetória dele no BBB 23. Rejeitado do programa por ter tido comportamentos abusivos com Bruna Griphao, Gabriel Fop não foi bem aceito pelo mercado publicitário ao ponto de ter problemas para fechar com marcas.

Ou seja, tal atitude recente de achar seu cachê baixo demais para participar do São João é bastante incompatível com a realidade sobre suas propostas comerciais.

Fop rejeitou evento que levou Marina Ruy Barbosa

Mesmo com a recusa do ex-BBB 23, o site Aposta Ganha levou diversos famosos para seu camarote no São João de Caruaru. Uma delas foi Marina Ruy Barbosa, que ganhou o cachê de meio milhão para estar no evento por três horas.

Marina só topou associar seu nome ao Aposta Ganha após pesquisar bastante sobre a reputação da empresa. E como seu nome nunca deixa de estar em alta, ela recebeu um cachê bem generoso.

Outro nomes vistos no espaço foram: Henri Castelli, Monique Alfradique, Arthur Picolli, Marcelinho Carioca, Velloso, Bell Marques e Popó.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.