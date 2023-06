Reprodução Jade Picon estaria conhecendo melhor Rodrigo Guth





De férias na Europa após se apresentar na final da Champions League, Anitta supostamente ativou seu modo cupida para apresentar um novo pretendente para Jade Picon. A cantora incentivou um romance da amiga com o jogador brasileiro Rodrigo Guth, que atua no Campeonato Holandês.







De acordo com as informações do jornal Extra, Anitta já conhece Rodrigo desde o ano passado por conta de sua amizade com Vini Jr. No entanto, dessa vez de férias na Europa, a poderosa fez questão de incentivar algo mais entre a atriz e o atleta.

Apesar de não aparecerem em clima de romance nas redes sociais, fontes afimam que Jade e Rodrigo estão se conhecendo . Eles, inclusive, foram vistos próximos em algumas sequências de Stories e fotos das brasileiras famosas que também estão na mesma viagem promovida por Anitta, como Marina Senna, Juliette e Vivi.



Quem é o suposto affair de Jade Picon, Rodrigo Guth?

Aos 22 anos, o rapaz é zagueiro do time Fortuna Sittard, que compete pelo Campeonato Holandês. Ele, no entanto, é natural da cidade de Curitiba, no Paraná, e começou sua carreira no Coritiba. Em 2018, acabou vendido para a equipe italiana Atalanta pela bagatela de 670 mil euros.

Desde então, o jogador foi emprestado para o também italiano Pescara e o holandês NEC Nijmegen. Em 2022, Rodrigo foi efetivamente vendido pra o Fortuna Sittard por 1 milhão de euros.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.