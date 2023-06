Reprodução | Não É Nada Pessoal/Divulgação Alexandre Frota expõe assédio sexual do ex-diretor da Globo, Wolf Maya, em gravação de novela nos anos 80













Alexandre Frota revelou, em entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, mais uma cena íntima dos bastidores da novela Livre Pra Voar, gravada em 1984 em Poços de Caldas (MG). Após expor que levou quase toda a equipe do folhetim para um puteiro , o ator confessou que Wolf Maya o encurralou em um quarto de hotel, vestindo apenas um roupão, e forçou uma tentativa de sexo ali mesmo. O caso repercutiu nos noticiários, e o ex-diretor da Globo decidiu se pronunciar.





Maya escreveu no Instagram: "No passado o Alexandre Frota fez comigo os melhores trabalhos como ator e não precisei comê-lo para isso. Fomos amigos. No presente ele se tornou essa pessoa deplorável e perdeu todos os amigos. Inclusive os novos de Brasília", comentou em uma publicação que expõe o caso.

A amizade em questão, segundo Frota, iniciou após a tentativa frustrada de sexo com o ex-chefe. O ator contou que Maya o chamou para seu quarto e ficou pedindo para o artista tirar a calça. "[Ele] veio com aquele papo: 'Tira a calça aí e o caramba'. E eu meio que corri por dentro do quarto e falei: 'Porra, Wolf, tá louco?'. E peguei e saí do quarto", relatou, aos risos, durante a entrevista.





Após o episódio, Frota disse que se envolveu em vários outros trabalhos com Wolf, mas que nunca o assunto foi tema das conversas que tiveram nos anos seguintes.



Livre Pra Voar foi exibida na faixa das seis da Globo e fechou com uma média surpreendente: 39 pontos no Ibope. Escrita por Walther Negrão e Alcides Nogueira, a trama teve medalhões no elenco, como Tony Ramos, Carla Camurati, Elias Gleizer, Laura Cardoso e Nívea Maria.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta.