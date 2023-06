Reprodução Neto durante o programa Donos da Bola





Anunciado há poucas semanas, o novo programa de Neto agitou o setor comercial da Band. Mesmo sem informações oficias do formato, várias marcas estão interessadas em ter o rosto do ex-jogador de futebol em seus anúncios televisivos. O apresentador do Donos da Bola ganhou o horário nas noites de domingo por conta do encerramento do Terceiro Tempo, programa de Milton Neves.







Fontes da coluna afirmam que as marcas que antes anunciavam com Neves estão animadas para continuarem na mesma faixa com Neto. O consenso é que o apresentador é uma pessoa popular e fácil de lidar com as marcas que assinam com ele.

Enquanto isso, os anunciantes que trabalham com Neto no Donos da Bola também estão de olho no espaço do novo programa do apresentador. De acordo com as apurações da reportagem, a maior fatia de patrocínios dos programas esportivos da emissora vem justamente dos programas que são apresentados por ele.

Por que Neto ganhou novo programa na Band?

Aliado a popularidade entre o público e anunciantes, Neto ganhou o horário noturno por conta do problemas que Milton Neves teve com a equipe comercial da Band quando estava à frente do Terceiro Tempo.

De acordo com fontes da coluna, Milton passou a deixar os anunciantes irritados com seu novo jeito de apresentar as marcas. Antes animado e descontraído, o jornalista começou a falar o texto comercial sentado e errava informações.

A situação, inclusive, ficou tão insustentável que a Band precisou interceder quanto as reclamações do time comercial sobre a condução de Milton Neves.

Outra situação que causou o final do Terceiro Tempo foi a saúde do jornalista. Após a morte de sua esposa, Lenice, em agosto de 2020, Milton passou ter diversos problemas. Ele chegou a cair algumas vezes nos estúdios de gravação ao ponto de ser socorrido por uma ambulância.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.