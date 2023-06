Divulgação Marina Ruy Barbosa está no São João de Caruaru





Próxima vilã da novela das sete da Globo, Marina Ruy Barbosa foi contratada como a principal estrela do camarote do site Aposta Ganha na festa de São João do Caruaru, em Pernambuco, neste sábado (17). E, pasmem, por três horas no espaço a estrela recebeu um cachê surpreendente: R$ 500 mil.



Segundo fontes da coluna, Marina foi bastante comedida quanto às exigências para estar lá. Entre elas, a ruiva pediu um segurança e um carro blindado para levá-la ao local da festa --que acontece no pátio de eventos da cidade de Caruaru.

Já a intenção da equipe do site de apostas é aproveitar para se associar ao nome da ruiva para aumentar ainda mais sua credibilidade no mercado. Queridinha dos publicitários, Marina é garota-propaganda de diversos itens, com shampoo, joias e tem uma própria marca de roupa, chamada Ginger.

Marina só topou associar seu nome ao Aposta Ganha após pesquisar bastante sobre a reputação da empresa. E como seu nome nunca deixa de estar em alta, ela recebeu um cachê bem generoso.

Volta às novelas

Em meio a pausa na agenda para estar São João de Caruaru, Marina se prepara volta às novelas da Globo. Ela antagonizará Fuzuê, trama de Gustavo Reiz, que estreia logo após o fim de Vai na Fé.

Na história, a ruiva vive a vilã Preciosa. A personagem é uma poderosa empresária, dona de uma joalheria, que recebe como herança do pai documentos que indicam a localização de uma fortuna escondida. No entanto, ela também descobre que precisa dividir o dinheiro sua irmã perdida: a protagonista Luna (Giovana Cordeiro).

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.