Agatha Moreira

Filha de Tadeu (Claudio Gabriel) e Gladys (Leona Cavalli), Graça é sofisticada, sonha com festas elegantes e viagens, e está prestes a se casar com Daniel (Johnny Massaro), mas projeta em sua cabeça uma imagem do que ele não é. Dona da butique da cidade, por onde passam todas as mulheres, Graça se dá muito bem com Irene (Gloria Pires), mãe de Daniel, que na primeira oportunidade a incentiva a armar uma falsa gravidez para que o filho se case com ela.