Reprodução/Band Milton Neves no programa Terceiro Tempo





Após dizer em sua coluna do UOL que estava pronto para se aposentar da TV, Milton Neves ganhou uma "sobrevida" na Band. Com o fim do Terceiro Tempo, que acontecerá ainda em junho, o jornalista apresentará o programa Gol: O Grande Momento do Futebol.





Na noite de sábado (10), o comunicador deu detalhes de como serão seus próximos passos na carreira: “Chegou o momento de ver o que há além da televisão”, escreveu ele, em parte do texto.

Por conta do teor de despedida, a coluna conferiu que diversos sites publicaram o trecho como se fosse fim da carreira de 25 anos de Milton Neves na televisão . No entanto, a situação não é bem assim.

O Terceiro Tempo, programa de Milton Neves que está no ar desde 2008, realmente será encerrado no final deste mês. No lugar, o comentarista e apresentador Craque Neto apresentará um novo título chamado de Apito Final.

Enquanto isso, o comunicador de 71 anos seguirá com suas participações na Rádio Bandeirantes e também retomará um antigo projeto na emissora o “Gol: O Grande Momento do Futebol”.

O programa começou a ser transmitido na década de 1980 pelo apresentador Alexandre Santos, e Milton o assumiu de 1999 até 2001.

Em 2009, o titulo voltou ao ar como um quadro do Band Esport Clube até que foi retirado novamente da grade em 2016 após a emissora perder os direitos de veinculação do Campeonato Brasileiro. Desde então, a atração era exibida esporadicamente como um quadro da BandSports.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.