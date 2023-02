Gabi Martins

Com o posto de musa da escola Unidos de Vila Isabel, Gabi Martins desfilou pela primeira vez em 2022. Mas a ex-BBB foi muito criticada por sua performance vergonhosa nos ensaios e na avenida. Sem samba no pé, com um molejo desengonçado e por priorizar o funk, ela recebeu uma chuva de críticas nas redes sociais.