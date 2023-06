Divulgação/Netflix Renan enfrenta processo na Justiça por dívida de não pagamento de impostos

























Tentar escapar do Imposto de Renda traz um risco grande. Situação em que Renan Justino Pinto, participante do reality show da Netflix Casamento às Cegas, está submetido. Perante a irregularidade, o participante foi parar na Justiça. A coluna teve acesso exclusivo ao documento, enderaçado pela Procuradoria Geral do Município de Santos, em que consta uma dívida no nome do moço no valor de R$ 2.460,03 pelo não pagamento de impostos em 2020 e 2021.







No processo coordenado pela Procuradora do Município, Patrícia Coutinho Marques Rodrigues Magalhães, foi entendido que Renan abdicou o pagamento das prestações de sua residência na cidade de Santos (SP) e acumulou o montante de R$ 872,53 em 2020. Já no ano seguinte, em 2021, o moço juntou o valor de R$ 1.587,50.



De acordo com o documento divulgado em 14 de abril deste ano, requer, portanto que, diante dos termos dos arts. 7º e 8º da Lei Federal nº 6.830/80, no prazo de 5 dias, o responsável efetue o pagamento do principal, corrigido monetariamente, acrescido de juros de mora, custas processuais, honorários advocatícios e demais encargos legais.



Ou, querendo, ofereça bens em garantia da execução com observância do artigo 9º da referida Lei, para oposição de embargos no prazo de 30 dias. Tudo sob pena de, não o fazendo, serem-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito.



O rapaz, de 30 anos, é fisioterapeuta, e procura uma futura esposa no reality. Para conquistá-lo, Renan admite que tem seus pais como grande exemplo de família e relacionamento duradouro. Portanto, afirmou que sonha em ter uma relação igual a de seus pais: saudável, verdadeira e eterna.



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta.