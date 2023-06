Reprodução/Instagram Samara Felippo usa emojis de palhaço e cocô para cobrir rosto de Mario Frias e dispara: "Patético"

















O deputado federal Mario Frias (PL-SP) não gostou nada do #tbt que sua ex-colega de Malhação, Samara Felippo, fez nas redes sociais. Ao se deparar com seu rosto ocultado por emojis de cocô, palhaço e jumento nos registros, o político ingressou na Justiça contra a atriz, exigiu R$ 20 mil em danos morais e impôs que a famosa também não o mencione mais nas plataformas.





Em uma primeira decisão, segundo o Splash, a juíza Claudia Guimarães dos Santos, da 2ª Vara do Juizado Especial Cível, rejeitou uma liminar de urgência para que Samara Felippo não o mencione mais, já que as postagens em questão foram feitas nos "Stories" do Instagram e sumiram em 24 horas.

Mario Frias disse no processo que vem sendo desmoralizado por ser chamado de adjetivos como "merda, jumento, palhaço". Ele alega ser vítima de perseguição para render engajamento, com mais likes e seguidores à atriz em suas redes sociais.

Repodução/Instagram Samara Felippo provocou Mário Frias em seu Instagram e foi processada





No primeiro Story, na foto em que Mario aparece ao lado de Samara, Fernanda Nobre, Priscila Fantin e Robson Nunes, a artista cobriu o rosto do político com um emoji de palhaço. Na sequência, escreveu: "Medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio!".

Em seguida, Samara fez outra postagem. Dessa vez, a atriz usou um emoji de um jumento sobre o rosto de Frias. "Acho que ofendi os palhaços, que são incríveis! Duas opções", prosseguiu. Por fim, no último post Felippo cobriu o rosto do ator com um emoji de cocô. "Agora achei! Ofendi os jumentos também", completou a veterana que é madrinha do filho de Mário com a atriz Nívea Stelmann, 49.

Samara foi além e editou a legenda da publicação original com mais uma provação. A hashtag “#rodrigo”, nome do personagem de Frias na trama, foi alterada para “#patético”.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho