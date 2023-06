Divulgação O governo Bolsonaro pagou R$ 70 mil para a influenciadora Andressa Suita













Andressa Suita, casada com o sertanejo Gusttavo Lima, realizou as famosas publis mediante pagamento feito pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019. Segundo o portal Metrópoles, a influencer recebeu R$ 70 mil para divulgar uma campanha de enfrentamento à violência contra mulher em seus Stories no Instagram.





Os dados, acessados na Lei de Acesso à Informação, constam pagamento da Secretaria de Comunicação Social (Secom) para que Suita fizesse Stories sobre o tema. Ao todo, foram feitas três postagens no dia 25 de novembro e outras quatro entre os dias 27 e 30 de novembro de 2019. Nenhuma publicação sobre o tema está disponível no perfil da moça atualmente.

A escolha de Andressa pelo governo Bolsonaro ocorreu, segundo informe oficial, por ela ser uma "celebridade" de "grande alcance dentro do público adulto", por ser uma "referência de mãe e mulher" e por ter "bom diálogo nas redes sociais em que atua". Na época, Suita tinha 6,9 milhões de seguidores no Instagram. Hoje, o perfil é acompanhado por 15,3 milhões de pessoas.

O casal é um apoiador voraz do ex-presidente Jair Bolsonaro. No ano passado, Suita usou o Instagram para declarar voto ao político e, no dia do primeiro turno da eleição, a moça chegou a publicar foto com as cores da bandeira do Brasil e frases religiosas.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho