Reprodução/Instagram Guilherme Gaspar e Rômulo D'Avila nos Lençóis Maranhenses: casal oficializou o namoro na semana do Dia dos Namorados

















Oficializados! Rômulo D'avila aceitou o pedido de namoro feito pelo cirurgião-dentista Guilherme Gaspar na semana do Dia dos Namorados. O moço de 28 anos compartilhou nas redes sociais o que havia escrito na areia: "Namora comigo?", mostrou o registro no Instagram.

"Ministério do Namoro a todo vapor! Dia um", disse Guilherme na legenda da postagem, em referência à brincadeira do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que prometeu que todo brasileiro iria namorar quando fosse eleito.





Colegas de trabalho de Rômulo vibraram com a notícia e parabenizaram o casal nos comentários da publicação. "Viva o amor!", disse André Modesto. "Sejam muito felizes, seus lindos", escreveu Rafael Ihara. "Lindos", desejaram Mariana Aldano e Thaís Luquesi.

O perfil do casal no Instagram está sendo estampado com fotos das férias dos dois no Maranhão. "O Brasil é f*da demais! Foi a realização de um sonho estar por aqui! Querem dicas? Nesse guichê! Podem perguntar", escreveu o jornalista em outra postagem.

No último dia 5, D'Avila foi ignorado ao vivo no Bom Dia São Paulo. O repórter tentou conversar com uma pedestre, mas foi deixado no vácuo, o que o deixou sem graça. "Posso conversar rapidamente com vocês? A gente só tá fazendo...", afirmou ele. Mas a pedestre nem olhou para o repórter e passou reto. "Aparentemente, não", soltou o jornalista, constrangido.



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho