Amor Perfeito revela em sua trama uma narrativa diversa nas Minas Gerais dos anos 1930 e 1940. Mas, apesar do seu bem agrado, o roteiro vem desviando mais uma produção da Globo do seu viés representativo. Por volta do capítulo 100, que deverá ir ao ar na segunda semana de julho, Érico vai experimentar a "cura gay" e irá transar com Verônica (Ana Cecília Costa), por quem dirá estar apaixonado.





Carmo Dalla Vecchia, ator casado com o roteirista de Todas As Flores, João Emanuel Carneiro, viverá a "cura" do advogado. O personagem revelará à secretária que teve um relacionamento homossexual no passado. Encantado pela moça, os dois ficarão bem próximos na viagem ao Rio de Janeiro, onde irão comprar insumos para o restaurante que Verônica abrirá em São Jacinto e para o cinema que Érico vai inaugurar na cidade.

No entanto, ao encontrarem Romeu (Domingos Alcântara), antigo amante do advogado em um restaurante, a mulher perceberá um incômodo do amigo com a presença do rapaz.

"Vou fazer uma pergunta e você responde, se quiser: por que você fica nervoso na presença do Romeu? E eu notei isso também lá em São Jacinto, quando ele foi tocar com o Francisco Alves [Jarbas Homem de Mello]. Como se você tivesse, sei lá, medo de que ele pudesse cometer alguma inconfidência. É isso mesmo ou foi só impressão minha?", questionará ela.

E Érico dirá a verdade. "Eu e o Romeu... Nós tivemos um envolvimento... É uma história que ficou no passado e não significa mais nada para mim...", decretará.

O personagem de Carmo Dalla Vecchia acompanhará a secretária até a porta do quarto e agradecerá pelos bons momentos da viagem. "É um alívio poder ser eu mesmo com você. Adorei essa viagem, as compras que fizemos juntos, os passeios... Mas o melhor de tudo foi me sentir ainda mais próximo de você", dirá Érico. "A vida inteira esperei por um homem como você; exatamente como você!", falará a ex-amante de Anselmo (Paulo Betti).

"Você é a mulher mais apaixonante que eu já conheci. Esperei por essa noite há muito tempo. Eu estou falando sério, Verônica. Já não é de hoje que eu me dei conta que estou apaixonado por você", retribuirá o homem, que entrará no quarto e transará com a personagem de Ana Cecília Costa.

Menos de três meses após ser promovido para comandar os Estúdios Globo, Amauri Soares é o responsável por promover a “cura gay” e vetar os beijos lésbicos em Vai na Fé, e Terra e Paixão. O objetivo do substituto de Ricardo Waddington seria não afugentar os telespectadores mais conservadores dos folhetins da emissora.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho