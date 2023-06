Divulgação Cantor chocou os internautas após publicar foto de seu corpo nu

Nesta segunda-feira (12), Thiago Pantaleão deixou seus seguidores do Twitter de boca aberta após publicar uma foto totalmente nu. Na publicação, o cantor está de costas olhando para o mar e aparece sem nenhuma peça de roupa.







Reprodução/Twitter Publicação do cantor no Twitter





Com isso, a empolgação e curiosidade de seus fãs ficou explícita após verem mais detalhes do compositor. "Eu amo praia", comentou Lucas Paiva, brincando ao ver a imagem. "Queria mergulhar nesse mar", disse outro seguidor mais ousado.

Neste fim de semana, o artista se apresentou na terceira edição do Camarote Pride, que foi realizado na 27° Parada LGBTQIAP+ de São Paulo, junto de Wanessa Camargo e Lorena Simpson.

O cantor esteve no palco montado na rua da Consolação, que contou até mesmo com um 'after party', e apresentou seus principais sucessos para o público que decidiu estender a celebração do Dia do Orgulho até além do desfile dos trio elétricos.

*Texto de Júlia Wasko

