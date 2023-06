Reprodução/Record Rodrigo Faro teve a participação de Key Alves no Hora do Faro





Uma das presenças mais esperadas por Rodrigo Faro para turbinar seu Ibope aos domingos, Key Alves trouxe azar para o apresentador do Hora do Faro, na Record. A ex-BBB participou do quadro Vai Dar Namoro, uma das maiores armas da atração na disputa pela audiência, mas o público parecia não estar tão disposto a ver a jogadora de vôlei e trocou de canal.







De acordo com dados do Ibope, o Hora do Faro registrou apenas 3,8 pontos na Grande São Paulo no último domingo (11). Vale lembrar que na semana passada o programa de Faro teve uma audiência melhor, de 5,1 pontos, ficando mais na cola de Eliana, vice-líder absoluta pelo SBT. Mas a distância, desta vez, foi ainda maior.

Curiosamente, ontem o Fantástico exibiu uma reportagem em que apareceram diversos ex-BBBs , participantes da última temporada, que estiveram no São João da Thay, evento realizado por Thaynara OG em São Luís, no Maranhão. Key participou do evento, mas foi solenemente ignorada pela reportagem da Globo.

A maior curiosidade nesta história é que o programa registrou neste domingo (11) a marca de 17,9 pontos na Grande São Paulo, uma audiência bem maior que a média obtida na semana anterior, em 4 de junho, quando marcou 16,5 pontos.

Vai Dar Namoro

Key Alves participou do quadro de namoros, mas não foi em busca de pretendentes. Ela esteve na atração ao lado de Gabi Martins para atuar como conselheira dos solteirões.

Além disso, esteve na performance de Rodrigo Faro, que dublou o grupo Spice Girls. A ex-BBB interpretou Mel C, a Sporty Spice, mas a apresentação não empolgou a audiência e os comentários a respeito do número foram bem divididos.